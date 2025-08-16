Gençlerbirliği, Antalyaspor İle Karşılaşıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Eryaman Stadı'nda oynayacak. Maçta Peter Etebo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekken, yeni transfer Henry Onyekuru'nun kadroda yer alması bekleniyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın başkentte Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Başkent ekibinde Samsunspor deplasmanında sakatlanan Peter Etebo, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Yeni transferlerden Henry Onyekuru'nun ise kadroda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'e 4 sezon sonra dönen Gençlerbirliği, ligin ilk haftasın Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Kırmızı-siyahlılar, Eryaman Stadı'ndaki son Süper Lig maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Göztepe karşısında çıktı ve maçtan 5-3 galip ayrıldı.

