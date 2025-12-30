Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon ikinci yarısı için 1 Ocak'ta Antalya'da kamp yapacak. Takım, 8 Ocak'ta hazırlık maçı yapacak ve 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya'da kamp yapacak.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.
Başkent ekibi, Antalya kampında 8 Ocak'ta hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.
Karşılaşma sonrası Ankara'ya dönecek kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.