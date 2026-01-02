Haberler

Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'daki kampta başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı için Antalya'nın Kundu bölgesinde kampa girdi. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncular çeşitli egzersizlerle hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da girdiği kampta başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi sezonun ikinci yarısı hazırlıkları için Antalya'nın Kundu bölgesinde kampa girdi.

Başkent ekibi, 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın ardından Ankara'ya dönecek.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Antalya kampının ilk antrenmanına çıkan başkent ekibi, saha içeresinde yapılan kısa değerlendirme toplantısının ardından çalışmalara başladı.

İdmanda, ısınmaya yönelik koordinasyon hareketlerinin ardından direnç lastikleriyle egzersiz çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Günün ilk antrenmanı, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan oyunla son buldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
