Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı için hazır
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlılar, antrenmanı bireysel şut çalışmasıyla noktaladı.
Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Wu Shaocong, Rahman Buğra Çağıran ve Gaetan Laura, Ankara Keçiörengücü maçının kadrosunda yer almadı.
Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.