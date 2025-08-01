Gençlerbirliği, Abdurrahim Dursun'u Transfer Etti

Gençlerbirliği, Abdurrahim Dursun'u Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu, son olarak Antalyaspor'da forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Antalyaspor forması giyen Abdurrahim, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'nde de oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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