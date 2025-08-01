Gençlerbirliği, Abdurrahim Dursun'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Antalyaspor forması giyen Abdurrahim, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'nde de oynadı.