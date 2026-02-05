Haberler

Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Takımı'nın futbolcusu Miray Çelik hayatını kaybetti

Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Miray Çelik'in vefat ettiği açıklandı. Kulüp, bu üzücü olay sonrası başsağlığı diledi ve Miray'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belirleneceğini duyurdu.

Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'nın oyuncusu Miray Çelik vefat etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Takımı'mızın kıymetli oyuncularından Miray Çelik'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Miray'ımıza Allah'tan rahmet, Çelik ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hep kalbimizde olacaksın Miray." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre Miray'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

