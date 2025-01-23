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Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı

Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı
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Ankara'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu temsilcileri katıldı. Şampiyonada 31 ilden 410 halterci mücadele edecek.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Şükrü Yılmaz ve Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Ali Sosanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ufuk Dilekçi ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de katıldı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ve Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde yaşanan patlamadan dolayı seremoni öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Federasyon başkanı Ünlü, yaptığı konuşmada, "2025'in ilk organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çok önemli organizasyonlarımız var ve biz bu organizasyonlara ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Burada yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

31 ilden 410 haltercinin mücadele edeceği şampiyona, 25 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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