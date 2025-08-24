Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Şampiyonada 19 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe şampiyon oldu.

17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde de birinciliği Fenerbahçe elde etti.

15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş, kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupalarını, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk verdi.