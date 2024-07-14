Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası sona erdi.

Organizasyonun son gününde masterler, genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde 227 sporcu yarıştı.

Gençler Türkiye Kürek Kupası yarışlarında 19 yaş altı erkekler kategorisinde Fenerbahçe 550 puanla birinci oldu. 19 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Galatasaray 470 puanla birincilik kupasını kazandı.

17 yaş altı erkekler kategorisinde Galatasaray 536 puanla birinci olurken, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde 300 puanla Fenerbahçe birinci sırada yer aldı.

15 yaş altı kategorisinde ise Fenerbahçe erkeklerde 238, kadınlarda da 250 puanla kupaları kazanan takım oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere kupaları, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba tarafından verildi.