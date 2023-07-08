Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da sürüyor
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Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da devam ediyor.
Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da devam ediyor.
Gölbaşı ilçesinin Mogan Gölü'nde düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın da yer aldığı 24 kulüpten 350 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyon yarın koşulacak final yarışlarıyla sona erecek.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor