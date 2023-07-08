Üye Girişi
Haberler
Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da sürüyor

Spor Haberleri

Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da devam ediyor.

Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinin Mogan Gölü'nde düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın da yer aldığı 24 kulüpten 350 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon yarın koşulacak final yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor

Mogan Gölü Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title