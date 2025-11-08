Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oldu. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen zorlu mücadelelerde, genç judocular minderde ter dökerek il birinciliği için kıyasıya rekabet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen organizasyon, sporcuların centilmenlik ruhu içinde mücadele etme azmini gözler önüne serdi. Çeşitli sıkletlerde yapılan müsabakaların sonunda, dereceye giren sporcular belirlendi. Müsabakaların ardından düzenlenen törende, kürsüye çıkan ve madalyalarını kazanan genç sporcular büyük sevinç yaşadı. Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün, yaptığı açıklamada, dereceye giren tüm sporcuları yürekten tebrik ederek, "Okul sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu organizasyonlar, geleceğin güçlü sporcularını yetiştirme misyonumuzun en önemli parçasıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, il birinciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza atan genç judoculara, grup müsabakalarında da başarılar dilendi. Sporcularımız, ilimizi temsil etmek üzere önümüzdeki dönemde düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. - MUĞLA