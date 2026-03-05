Haberler

Gençler dart müsabakaları sona erdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025–2026 Okul Sporları Gençler Dart Müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu'nda büyük bir heyecan ile gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda Genç Kızlarda Düzce Spor Lisesi birinci, Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü ve Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Genç erkeklerde ise Düzce Teknokent Mesleki ve Anadolu Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Anadolu Fen Lisesi üçüncü ve Düzce Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara ödülleri, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
