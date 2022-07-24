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Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki ilk maçında İrlanda ile 2-2 berabere kaldı.

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki ilk maçında İrlanda ile 2-2 berabere kaldı.

Çekya'nın Plzen kentinde bugün başlayan ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek turnuvada 21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, A Grubu'nda ilk maçına çıktı.

Milliler, Mark Duggan ve Josh Figas'ın golleriyle İrlanda karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar'ın iki kez fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

6 takımın yer aldığı grupta üçüncü sırada bulunan ay-yıldızlılar, ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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