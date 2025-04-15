Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Madalya Hedefi

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda hedeflerinin madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi'de 14 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, AA muhabirine, Türkiye'de bowlingin her geçen gün hızlı şekilde yaygınlaşan bir spor olduğunu belirtti.

Avrupa'nın en büyük tesislerinden birinde şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Bayazıtlı, "Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılışını yaptık, Avrupa'dan 25 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu ve teknik ekiple birlikte şampiyonayı gerçekleştireceğiz." dedi.

Şampiyonanın Samsun'da yapılmasından dolayı gurur duyduklarını aktaran Bayazıtlı, "Samsun, Cumhuriyetimizin en önemli illerinden biri. Kültürel olarak da Anadolu mozaiğini yansıtan bir şehrimiz. Bugün burada sporcularımızla bunu konuştuk. Burada geçirecekleri vakitlerde hem sportif olarak başarılar peşinde koşarken aynı zamanda kalıcı dostluklar ve hayatları boyunca iz bırakacak anılar yaşamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na katılımın yüksek olduğunu belirten Bayazıtlı, "Biz bowlingde milli takım olarak daha önce hiç göstermediğimiz bir başarı elde etmek istiyoruz, sporcularımız ve teknik heyetimizle birlikte. Ev sahibi olmanın avantajıyla birlikte burada amacımız madalyalar." diye konuştu.

Federasyon olarak bowlinge olan ilgiyi her zaman desteklediklerini söyleyen Bayazıtlı, şunları kaydetti:

" Türkiye'de bowlinge olan ilgi her geçen gün artıyor. Ülkemizde her geçen gün yeni bowling tesisi açılmakta ve yeni sporcular federasyon aracılığıyla lisanslanmaktadır. Organize ettiğimiz hem üniversiteler çapında organizasyonlarla hem de Türkiye şampiyonalarıyla bu sporu destekliyoruz. Kulüplerimize de daha iyi sporcu yetiştirmeleri açısından destek oluyoruz. Federasyon olarak amacımız bowling sporunun ülke genelinde yaygınlaşmasına katkı sunmak."