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Genç Yüzücü Berra Nur Yılmaz Avrupa Şampiyonu Oldu

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Genç milli yüzücü Berra Nur Yılmaz, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet müsabakalarında 100 metre serbest kadınlarda Avrupa 1.'si, 200 metre serbest kadınlarda ise Avrupa 2.'si oldu.

Genç milli yüzücü Berra Nur Yılmaz, Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen Central European Countries Junior Meet müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Yılmaz, 100 metre serbest kadınlarda 00: 59: 37'lik derecesiyle Avrupa 1.'si oldu. Genç sporcu ayrıca 200 metre serbest kadınlarda 02: 05: 84'lük derecesiyle Avrupa 2.'si olmayı başardı.

Tarabya British School 9. sınıf öğrencisi Berra Nur Yılmaz, Slovenya'da 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen Central European Countries Junior Meet yarışlarında 100 metre serbest kadınlarda 00: 59: 37'lik derecesiyle Avrupa 1.'si olup Türkiye'ye puan kazandırdı. Genç yüzücü Berra Nur Yılmaz ayrıca, 200 metre serbest kadınlarda 02: 05: 84'lük derecesiyle Avrupa 2.'si oldu.

Yüzmeye 4 yaşında başlayan Berra Nur Yılmaz, ilk altın madalyasını 6 yaşında kazandı. Genç yüzücü, aldığı ilk altın madalyasının, altın olup olmadığını ısırarak anlamaya çalıştığını şimdilerde gülümseyerek anlatıyor. Her yarış öncesi aldığı ilk altın madalyadan güç aldığını söyleyen Berra Nur Yılmaz, girdiği tüm serbest stil kadınlarda madalya kazandı, kırdığı rekorlarla Türk Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Yüzme sporuna tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Berra Nur Yılmaz, ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini vurgularken, başarılarını da azmini hiç kaybetmemesine bağladı. 100'den fazla madalya sahibi olan genç milli yüzücü, dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda rekor kırarak İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nur Yılmaz Slovenya Milli Takım Spor Güncel Haberler

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