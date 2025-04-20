Genç Tekvandocu Yusuf Efe Mızrak, Hedeflerini Büyütüyor

Bolu'da hiperaktif olduğu gerekçesiyle küçük yaşta yönlendirildiği tekvandoda Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde eden 16 yaşındaki Yusuf Efe Mızrak, madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor.

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Yusuf Efe'ye, hareketli yapısı nedeniyle ilkokul 3. sınıfta ailesi tarafından doktora götürüldü. Hiperaktivite tanısı konulan Yusuf Efe, doktorun spora yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tekvando kursuna yazıldı.

Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan ile çalışmalara başlayan ve zamanla kendini geliştiren Yusuf Efe, ortaokul yıllarında katıldığı müsabakalarda madalya kazanmaya başladı.

Bursa'da 2023'te düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ile aynı yıl Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda birinci olan Yusuf Efe, bu başarısını 15-19 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası ile Antalya'da 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda tekrarladı.

Milli formayı giymeye hak kazanan ve son olarak 10-13 Nisan tarihlerinde Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Yusuf Efe, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Yusuf Efe, kasım ayında İsveç'te düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonasına madalya parolasıyla hazırlanıyor.

Yusuf Efe Mızrak, AA muhabirine, severek yaptığı tekvandoda 7. sınıfta madalya almaya başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Yusuf Efe, geçen sene yaşadığı sakatlıktan bahsederek, "Bacağımda iç kanama oldu. O durum az daha beni depresyona sokuyordu. Antrenman yapamama korkusu, tekvando yapamama korkusu... Allah'a şükür geçti. Ondan sonra daha fazla çalıştım. Girdiğim iki yarışmada şampiyon oldum. Son olarak Estonya'da Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda da birinci oldum." diye konuştu.

Uluslararası arenada yeni başarılara imza atmak için sıkı çalıştığını vurgulayan Yusuf Efe, "En büyük hedefim olimpiyat. Seneye uluslararası maçlara daha fazla katılıp puan toplama başlayacağım." dedi.

Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan: "Çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdürüyoruz"

Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan da Yusuf Efe ile yaklaşık 8 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, antrenmanları hiç aksatmadıklarını, düzenli ve disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yusuf Efe'nin 2023'te Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında istediği sonucu alamadığını aktaran Erdoğan, bu organizasyonun ardından milli sporcunun üzerine koyarak ilerlediğini ve katıldığı şampiyonalarda başarıya ulaştığını anlattı.

Erdoğan, Yusuf Efe'nin İsveç'te yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, "Aynı zamanda Ümitler Avrupa Şampiyonasına direkt kota aldı. Avrupa Gençlik Oyunları'nda da sıkletinde seçme olmazsa orada da ülkemizi temsil edecek." dedi.

Haftanın 6 günü çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, Yusuf Efe'nin başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.