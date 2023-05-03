Genç Sporcu Zeynep Aydın Türkiye Şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aydın, Isparta'da düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler Bouldering Türkiye Şampiyonası'nda Küçükler C Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aydın, Isparta'da düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler Bouldering Türkiye Şampiyonası'nda Küçükler C Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Bouldering Küçükler C-D-E Türkiye Şampiyonası 29-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirildi. Şampiyonada, Nevşehir'i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Aydın, Küçükler C kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren Zeynep Aydın ve antrenörü İrem Selen Kafalı'yı tebrik etti. - NEVŞEHİR