Dünya satranç 1 numarasından, Yağız'a büyük övgü: O, dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu

Güncelleme:
14 yaşındaki büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Katar'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda dünya 1 numarası Magnus Carlsen'e karşı mücadele etti. Carlsen, Erdoğmuş'u övgüyle andı ve gelecekte onun hakkında çok şey duyacağımızı belirtti.

KATAR'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda 14 yaşındaki büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 1 numarası GM Magnus Carlsen'e mağlup oldu. Maç sonrası açıklama yapan Carlsen, "O, dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte onun hakkında çok şey duyacağız" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da 25–31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın genel kategorisinde Türkiye'yi GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Cem Kaan Gökerkan temsil ederken; kadınlar kategorisinde ise uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ve WIM Gülenay Aydın mücadele etti.

KADINLARDA İLK 10'DA BÜYÜK BAŞARI

Üç gün süren hızlı satranç müsabakalarında milli sporcular önemli dereceler elde etti. Kadınlar kategorisinde IM Ekaterina Atalık, 33'üncü sırada başladığı şampiyonayı 6'ncı sırada tamamlayarak Türk satranç tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Genel kategoride GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 156'ncı sırada başladığı şampiyonada sondan önceki tur dünya sıralamasının 1 numarasındaki Magnus Carlsen'le final niteliğinde bir karşılaşma oynadı. Carlsen'e mağlup olan Erdoğmuş, şampiyonayı 15'inci sırada tamamladı.

CARLSEN'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Magnus Carlsen, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, genç sporcudan övgüyle bahsetti. Carlsen, "İnanılmaz bir oyuncu. O, dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte onun hakkında çok şey duyacağız" dedi. Şampiyonada mücadele eden milli sporcular GM Ediz Gürel turnuvayı 8,5 puanla 25'inci, GM Vahap Şanal ise 8 puanla 43'üncü sırada tamamlayarak, ilk 50 içerisinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
