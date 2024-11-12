Genç Ralli Pilotu Fatih Selim Göçer Uluslararası Arenada Hedef Büyütüyor

Küçük yaşlarda babasına özenerek başladığı ralli sporundaki profesyonel yarışlarda çeşitli derece elde eden 26 yaşındaki Fatih Selim Göçer, başarısını Avrupa ve dünya şampiyonalarında sürdürmek için çalışıyor.

Türkiye Rallikros şampiyonu babası Mustafa Göçer'in otomotiv üzerine kurduğu işletmede oldukça fazla vakit geçiren Fatih Selim Göçer, küçük yaşlarda ralli sporuna yöneldi.

Bu spor alanında kendisini geliştirmeye karar veren Fatih Selim Göçer, 14 yaşında eğitim almaya başladı. İleri sürüş teknikleri, drift eğitimi, pist ve ralli eğitimi alan Göçer, pistlerden çekilip, genç pilot yetiştirme projesini hayata geçiren rallici Yağız Avcı ile çalışmaya başladı.

Göçer, eğitimlerin ardından katıldığı 2018 Intercity Silver Cup'ta şampiyonluk, 2020 Volkicar Yarışı'nda ve 2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor Yarışması'nda birincilik, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda K3 Türkiye ikinciliği elde etti.

Genç pilot, yurt dışındaki şampiyonalarda başarılı olmak için babası Mustafa Göçer ve antrenörü Yağız Avcı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Selim Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içindeki başarılarını Avrupa ve dünya şampiyonalarında da sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Eski iki tecrübeli pilotla çalışmaları yaptığını anlatan Göçer, şöyle konuştu:

"Bu seneyi güzel bir şekilde noktalayıp önümüzdeki yıl daha güzel ve daha güncel bir araçla devam etmek istiyoruz. Kendimizi geliştirerek hep bir üst kategoriye çıkarak devam ettik. Bundan sonraki hedefimiz de o. Daha üst kategoride daha güzel ve iddialı dereceler yaparak uluslararası arenada biraz daha yer almak istiyoruz. Avrupa'daki yerel şampiyonalarla başlayıp dünya şampiyonasına kadar uzanan bir hedefimiz var. Hedefim sadece Türkiye içerisinde kalmak değil. Dünya çapında derece yapan bir pilot olma hayalim var."

Antrenör Avcı: "Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum"

Antrenör Yağız Avcı ise 2022'de tanıştığı Göçer ile 2 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti.

Yurt içindeki yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiklerini söyleyen Avcı, daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Genç pilotu başarılı bir yarışçı olarak gördüğünü aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Sezon iyi geçti. Güzel gelişim gösterdi. Sezon sonuna doğru iyi bir gelişim gösterdi. Bu sezon için de üzerine nasıl koyarız diye güzel birkaç fırsat yakaladık. Onları da iyi değerlendirdi. Sürekli yukarıya doğru gidiyor. Yetenekli bir arkadaş. Ralli tarafı çok başka. Oradaki dinamiklerini de geliştirip sürekli üzerine koyarak gidiyor. Fırsat bulabilirse daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."