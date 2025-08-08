Genç millilerimiz İsrail'i devirdi

Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Türkiye, U16 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail'i 76-65'lik skorla mağlup etti.

16 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı, Gürcistan'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i 76-65 yendi.

GENÇ MİLLİLER İSRAİL'İ DEVİRDİ

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-30 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği de 56-50 galip bitiren Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçından 76-65 galibiyetle ayrıldı.

EN SKORERİMİZ ÖMER KUTLUAY OLDU

Millilerimizde Ömer Kutluay 25 sayı, 7 ribaund ve 3 asist, Darius Karutasu ise 15 sayı, 14 ribaund ve 4 asist ile yıldızlaştı.

SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
