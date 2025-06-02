Genç Milli Modern Pentatloncular Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Arayacak

Genç Milli Modern Pentatloncular Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Arayacak
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Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda sekiz sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, 8 Haziran'da sona eriyor.

Genç milli modern pentatloncular, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 8 Haziran'da sona erecek organizasyon, Drzonkow kentinde yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Furkan Murat ve Barış Doğu Çelik, kadınlarda ise Ebrar Çalışkan, Ayşen Bensu Gül, Başak Yaprak Boğan ve Yağmur Ayşe Malkoç temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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