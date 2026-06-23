Genç atıcılar, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu
Almanya'da düzenlenen Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli atıcılar Gülsunar Tarhan ve Fahrettin Can Er, 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde dördüncü sırada yer aldı.
Almanya'da düzenlenen Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli atıcılar Gülsunar Tarhan ile Fahrettin Can Er, dördüncü oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Gülsunar Tarhan-Fahrettin Can Er ikilisi, Suhl kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde mücadele etti.
Genç milli atıcılar, final müsabakasını dördüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar