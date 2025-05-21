Genç Kızlar Motokros Dünya Sahnesine Çıkıyor

Motokros yarışlarına katılan 6 genç kız, babalarının yönlendirmesiyle başladıkları bu sporda başarılar elde etmek için gaza basıyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 17-18 Mayıs'ta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonaları düzenledi.

Şampiyonalara katılan sporculardan Büşra Yılmaz (23), Irmak Yıldırım (19), Beyza Tohum (18), Selen Tınaz (17), Duru Pelin Pınarel (16) ve Ecem Çelik (14), motokrosa nasıl başladıklarını AA muhabirine anlattı.

Büşra Yılmaz, 9 yaşındayken babasının yönlendirmesiyle motokrosa gönül verdiğini söyledi.

Gittikleri parkurda çok heyecanlandığını anlatan Büşra, heyecanını gören babasının hemen motosiklet aldığını dile getirdi.

Yaptığı sporla kendisini "özgür" hissediyor

Irmak Yıldırım da babasının federasyonda görevli eski bir yarışçı olduğunu kaydetti.

Ailesinin desteğini alarak spor hayatında güzel şeyler yapmaya çalıştığını vurgulayan Irmak, "7 yaşında motokrosa başladım. Geçen yıl Türkiye ikinciliğim var. Antrenmanları aksatmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince Türkiye'yi iyi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beyza Tohum ise motokrosa babasının tavsiyesiyle 16 yaşında başladığını söyledi.

Çok keyif aldığı bir sporla ilgilendiğine dikkati çeken Beyza, "Motosikletin üzerindeyken kendini özgür hissetmek, olabildiğince o ana odaklamak çok güzel bir şey. Hedefim iyi bir derece elde etmek. Ben 2023'ten bu yana yarışıyorum." diye konuştu.

5 yaşında başladığı sporda derece elde etmek istiyor

Selen Tınaz, 11 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.

Babasından etkilenerek motokrosa başladığını aktaran Selen, "Bu spora 5 yaşında başladım. Hedefim Türkiye'de erkeklerle beraber yarışıp, dereceye girmek. Sonraki hedefim ise dünya şampiyonasında biraz daha iyi bir derece elde etmek." dedi.

Duru Pelin Pınarel ise yarışmalara bir yıl önce katılmaya başladığını kaydetti.

Yapabildiğinin en iyisini ortaya koymak için mücadele verdiğini belirten Duru Pelin, ailesinin desteğiyle başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Ecem Çelik, 8 yaşındayken babasının aldığı motosikletin spor hayatına yön verdiğini söyledi.

Üç yıldır yarıştığını anlatan Ecem, "Hedefim erkekler arasında dereceler almak. Aile desteği çok önemli." diye konuştu.