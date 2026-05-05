Bakan Bak'tan karateci Poyraz Karasu hakkında açıklama Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Kuyucak'ta mağdur edilen genç karateci Poyraz Karasu'nun, bakanlık bünyesinde antrenör eşliğinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç karateci Poyraz Karasu hakkında "Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz Poyraz (Karasu), Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz. Ülkemizin her köşesindeki sporcularımızı en güçlü imkanlarla desteklemeye, onların yolunu açmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
