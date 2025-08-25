Genç Karateci Ege Erpınar, Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı

İzmir'in Aliağa ilçesinden genç karateci Ege Erpınar, Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 29 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda, 2014 doğumlular +52 kilogram kategorisinde mücadele eden, Aliağa Taner Erol Spor Kulübü sporcusu Ege Erpınar, çıktığı 5 maçı da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kulübün başantrenörü Taner Erol, genç sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, Erpınar'ı ve ailesini tebrik etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise organizasyonun yalnızca bir spor şöleni değil, aynı zamanda kardeşlik ve kültürel dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, şampiyonada ter döken tüm sporcuları kutladı. - İZMİR