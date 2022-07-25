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Genç hokeyciler, Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Mert Cantürk - Spor
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21 Yaş Altı Kadın Hokey Mili Takımı, 27-30 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarına devam ediyor.

21 Yaş Altı Kadın Hokey Mili Takımı, 27-30 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası C3'ün hazırlıklarına devam ediyor.

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3, Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsviçre'nin katılımıyla 27 Temmuz Çarşamba günü Alanya'da başlayacak. Şampiyonada birinci olan takım, bir üst kategoriye yükselecek, üçüncü sırada yer alan takım ise bir alt kategoriye düşecek.

Hazırlıklarını sürdüren 21 Yaş Altı Kadın Hokey Mili Takımı'nda teknik sorumlu Zeyni Efe Bozkurt, "İnşallah şampiyon olacağız. Vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Her şey Türkiye için." diye konuştu.

Takım kaptanı Tuğçe Şahiner ise güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, "Evimizde güzel bir şampiyonluk istiyoruz. Daha önce Avrupa şampiyonalarına katıldık ama kendi evimizde derece almak daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

AA / Mert Cantürk - Spor

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