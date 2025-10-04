Haberler

Genç Güreşçiler Balkan Şampiyonası İçin Romanya'ya Gidiyor

Türkiye, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na genç güreşçileri ile katılacak. Turnuvada 250 sporcu, 15, 17 ve 20 yaş altı gruplarında mücadele edecek.

Genç güreşçiler, Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye, Cluj-Napoca kentindeki organizasyona genç sporcuların tecrübe kazanması için tarihi bir katılım sağlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 6 otobüsle kente gidecek kafilede, her sıklette en az iki sporcunun mücadele edeceği 250 kişi yer alacak.

Genç güreşçiler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Romanya ve İtalya gibi ülkelerin de katılacağı şampiyonada 15, 17 ve 20 yaş altı gruplarında mindere çıkarak deneyim kazanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
