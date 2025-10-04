Genç Güreşçiler Balkan Şampiyonası İçin Romanya'ya Gidiyor

Genç güreşçiler, Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye, Cluj-Napoca kentindeki organizasyona genç sporcuların tecrübe kazanması için tarihi bir katılım sağlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 6 otobüsle kente gidecek kafilede, her sıklette en az iki sporcunun mücadele edeceği 250 kişi yer alacak.

Genç güreşçiler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Romanya ve İtalya gibi ülkelerin de katılacağı şampiyonada 15, 17 ve 20 yaş altı gruplarında mindere çıkarak deneyim kazanacak.