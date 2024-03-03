Genç Güreşçi Muhammet Ali Göçmen Altın Madalya Hedefliyor

Milli takım formasıyla katıldığı ilk uluslararası şampiyonada üçüncülük elde eden genç milli güreşçi Muhammet Ali Göçmen, yeni turnuvalara altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 19 yaşındaki Göçmen, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle İstanbul'da güreşe başladı.

Azmi ve ailesinin de desteğiyle kendisini geliştiren Göçmen, katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti. Göçmen, geçen yıl ilk kez giydiği milli takım formasıyla Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilogramda bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da 10-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Zagreb Open 1. Ranking Serisi'nde mindere çıkarak grekoromen stil 72 kilogramda üçüncü olarak büyükler klasmanında da madalya elde eden Göçmen, başarı çıtasını yükseltmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş başantrenörü Zafer Başar gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Göçmen, Antalya'da mart ayında yapılacak uluslararası turnuvalarda başarı elde ederek Sırbistan'da 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 17 ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile İspanya'da 2-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

"Uluslararası madalya almak her sporcunun hayali"

Muhammet Ali Göçmen, AA muhabirine, milli formayla katıldığı ilk uluslararası organizasyonda elde ettiği başarının ardından önünün açıldığını söyledi.

Antalya'da düzenlenecek uluslararası turnuvalara hazırlandığını dile getiren Göçmen, "Orada şampiyonluk hedefliyoruz. Bu kulüpten Sakarya Büyükşehir adına 3-4 arkadaşımla gideceğiz. Orada şampiyonluk elde ederek milli takıma girip gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyoruz." dedi.

Göçmen, milli formayı ilk kez giydiğinde heyecanlandığını belirterek, milli takımda mücadele etmenin, heyecan vermenin yanı sıra ağır sorumluluğunun olduğunu kaydetti.

Yurt dışına ilk kez çıktığında biraz tedirgin olduğunu anlatan Göçmen, şunları söyledi:

"Güreş farklı atmosferlerde biraz daha farklı ve zor oluyor. Hazırlanması, heyecanı, stresi çok farklı hissettiriyor. Ancak orada madalya elde ettiğin zaman emeklerinin karşılığını aldığını ya da sevdiklerini, aileni gururlandırdığını hissettirdiğin zaman çok güzel duygular oluyor. Uluslararası madalya almak her sporcunun hayali, her sporcu onun için çalışıyor. Dünya üçüncülüğü nasip oldu. İnşallah daha çok çalışıp şampiyonluğu hedefliyorum. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektireceğim, İstiklal Marşı'nı okutacağım."