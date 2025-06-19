Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Arkas Spor Şampiyon Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri sona erdi.

Üçüncülük maçında Ziraat Bankası, Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Final maçında ise Arkas Spor, Halkbank'ı 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Halkbank ise Türkiye ikinci oldu. Atatürk ve Gevher Nesibe Spor Salonlarında nefes kesen müsabakalar sonucunda, 1. olan Arkas Spor'a kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Nihat Emirhan verirken 2. olan Halkbank takımına Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile TVF A Klasman Gözlemci Kemal Soner ve 3. olan takıma ise Ziraat Bankası takımının Genel Menajeri Hasan Fahri Mehel ile Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım takdim etti. - KAYSERİ