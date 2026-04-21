Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı "Gönüllü Hasat Etkinliği" takvimi belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamındaki Gönüllü Hasat Etkinliği'nin 2026 yılı takvimi belirlendi. Etkinlikler 81 ilde gençlerin tarıma katılımını artırmayı ve hasat kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 81 ilde yapılacak etkinliklerle, gençlerin tarıma aktif katılımı, üreticilerin hasat dönemindeki iş gücü yükünün hafifletilmesi, hasat kayıplarının azaltılması ve gençlerin kırsal kalkınma süreçlerine gönüllü katkı sunması amaçlanıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 yılında 81 il müdürlüğünün toplam 164 etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor.

Etkinlikler Artvin'de çay hasadıyla başlayacak ve Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla toplama, Ankara'da sebze üretimi gibi tarımsal faaliyetlerle devam edecek.

Üretim süreçlerinin yerinde gözlemlenmesine imkan tanıyacak etkinlikler gençlerin, doğayla bağ kurmalarını ve emek-değer ilişkisini deneyimlemelerini sağlayacak.

Gönüllü Hasat Etkinliği, gönüllülük kültürünü güçlendirirken tarıma yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunacak ve faaliyetlere, yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da aktif katılım sağlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

