Genç basketbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Basketçi Mihrace Yasemin Buğdaycı yaşam mücadelesini kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bisikletiyle seyir halindeyken araç çarpması sonucu yaralanan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün 17.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi'nde meydana geldi. Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı'nda geçen sezon forma giyen ve 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), memleketi Diyarbakır'da bisikletiyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Buğdaycı, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Buğdaycı, dün saat 21.00'de hayatını kaybetti.

Buğdaycı'nın cenazesi dün gece yakınları tarafından Diyarbakır'da defnedilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.