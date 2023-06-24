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Gemileri yaktılar! Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı

Spor Haberleri

İtalyan devi Milan'ın Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için izin yazısı yolladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi ise Arda Güler'in ailesiyle ikinci görüşmeden sonuç alamadı. Barcelona, Real Madrid, Ajax, Benfica ve Newcastle gibi takımların da Arda Güler'e ilgi gösterdiği biliniyor.

İtalyan devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladığı belirtildi.

KULÜBE YAZI GÖNDERDİLER

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'i kadroda tutmak için yoğun uğraş verirken Milan, resmi adımı attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Milan Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Arda Güler Milan Spor Haberler

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