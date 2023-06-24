Gemileri yaktılar! Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı

İtalyan devi Milan'ın Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için izin yazısı yolladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi ise Arda Güler'in ailesiyle ikinci görüşmeden sonuç alamadı. Barcelona, Real Madrid, Ajax, Benfica ve Newcastle gibi takımların da Arda Güler'e ilgi gösterdiği biliniyor.