Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho'nun yeni takımı Nottingham Forest olabilir. İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo'nun yerine Mourinho'yu göreve getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın radarına girdi. Premier Lig ekibi, Nuno Espirito Santo'yu gönderip Jose Mourinho'yu göreve getirme planı yapıyor.

MOURİNHO'YU RADARA ALDILAR

The Sun'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Santo ile yollarını ayırdığı takdirde yeni teknik direktör adaylarından birinin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

Nottingham Forest'ta bir diğer adayın ise Tottenham ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Ange Postecoglou olduğu belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Burada aldığı paranın çeyreğini verirler ancak. Ali koç babasının parasını verdiyse sorun yok, kulübün parasını veriyorsa büyük sıkıntı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
