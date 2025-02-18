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Gelibolu Belediye Başkanı, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Gelibolu Belediye Başkanı, Başarılı Sporcuları Ağırladı
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Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çanakkale'de düzenlenen spor turnuvalarında başarı elde eden Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencilerini belediyede misafir etti. Soyuak, öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını ifade ederek, bölge finallerinde temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, il genelindeki spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri misafir etti.

Soyuak, Çanakkale'de düzenlenen turnuvalarda masa tenisi ve futsalda çeşitli dereceler elde eden Gelibolu Anadolu Lisesi sporcuları ve öğretmenlerini belediye ağırladı.

Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Soyuak, "Öğrencilerimizin aldıkları başarılarıyla gururlandık. Bölge finallerinde ilçe ve ilimizi temsil edecek olan futsal ve masa tenisi sporcularımıza başarılar diliyorum. dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Spor
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