Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Toksöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Toksöz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Cengiz Toksöz, " Gazze : Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı, Gazze'de İsrail saldırıları ve giderek derinleşen insani krizin yol açtığı gıda kıtlığını konu alan karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Cengiz Toksöz, "Gelenek ailede başlar" isimli Ağıt Erdi Ulukaya'nın Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde çektiği geleneksel sporları anlatan fotoğrafı tercih etti.

"Haber" kategorisinde "Bir güneş doğuyor" başlıklı Ali Atmaca'nın fotoğrafından yana oy kullanan Toksöz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Beytullah Eles'in "Göklerde Bir Kale" isimli fotoğrafını seçti.

Toksöz, "Günlük Hayat" kategorisinde "Dolunay Sefası" başlıklı İsa Terli'nin Galata Kulesi ile birlikte dolunayı görüntülediği fotoğraf karesine oy verdi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Toksöz, seçtiği fotoğraflara ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle Gazze ve Filistin'de İsrail'in yaptığı zulme dikkati çekerek, "Mücadele güneşin, zulmün ve soykırımın bittiği Gazze üzerine doğduğu ve çocukların karınlarını Filistin'de özgürce doyurabildikleri güne kadar sürecek." dedi.

Toksöz, geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu da belirterek, "Gelenekler bir ailenin ortak dilidir ve gelenek ailede başlar ve oradan topluma yayılararak bir milletin ruhunu oluşturur." açıklamasında bulundu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.