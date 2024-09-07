Geleneksel Türk Okçuluğu, Spor Ekonomisine ve Turizme Katkı Sunacak

Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2016'da başlayan girişimlerinin ardından 2022'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine kaydedilen geleneksel Türk okçuluğuyla, spor ekonomisi ve turizmine katkı sunulacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 31 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Henüz 5 yıllık bir federasyon olmalarına rağmen Türk okçuluğunun gelişimi adına yoğun çaba harcadıklarına değinen Toksöz, "Özellikle ulusal müsabakalara ağırlık verilmesi, sporcu sayısında ciddi bir artış sağladı. Şu anda lisanslı sporcu sayımız 19 bini aştı. Bunun yanında 700'ün üzerinde kulübümüz, 1200'ün üzerinde antrenörümüz ve 400'den fazla hakemimiz mevcut." dedi.

Toksöz, dünyada marka haline gelen Türk okçuluğunun potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Buna bağlı olarak, her geçen yıl lisanslı sporcu sayısında ciddi bir artışın olduğunu gördüklerini aktaran Toksöz, "Türk okçuluğu denildiğinde dünyanın tamamen kabul ettiği, yayıyla, okuyla dünyada marka olmuş bir milletten bahsediyoruz. Bu da çok dikkat çekiyor. Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2016'daki girişimleriyle, geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girme süreci hızlandı." diye konuştu.

"Geleneğimizi tanıtmak için de son derece önemli"

Bu süreçteki yoğun girişimler ve gayretlerin başvurunun kabul edilmesini sağladığını vurgulayan Toksöz, şöyle devam etti:

"Türk okçuluğunun UNESCO'ya kaydedilmesi adına kulüplerden rıza mektupları alındı. Yapılan toplantı sonucunda, geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO mirasına dahil edilmesi kararı kulüpler tarafından oy birliğiyle alındı. Herhangi bir maddi unsurun olmadığı, gönülden yapılan bu faaliyette insanların değerine bu kadar sahip çıkması ve yoğun talebin olması UNESCO yetkililerini çok şaşırttı. Daha sonra bu başvurumuz kabul edilerek, 2019'da Kolombiya'da toplanan UNESCO meclisinde Türk okçuluğu Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yerini aldı ve 2022'de kaydedildi. UNESCO'ya dahil olan mirasların takipçisi olan turistler var. Sportif anlamda bunu merak eden insanların ülkemize gelmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu geleneğimizi tanıtmak için de son derece önemli bir girişim oldu."

Toksöz, Türk okçuluğunun kanıtlanmış başarısını her alanda temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.