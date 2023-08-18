Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşü yapıldı

Yunusemre Belediyesi'nce bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi'nce bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde Manisalılar, 19-20 Ağustos günleri Ortaköy Er Meydanı'nda yapılacak organizasyona davet edildi.

Yunusemre Belediyesi'nce, Manisa'da ata sporu yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 8'incisi gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej öncesi protokol üyeleri ikindi namazını Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinin türbesinin de yer aldığı Yiğitbaş Veli Camii'nde kıldı. Kortej öncesi Yunusemre Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşüne Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Necip Denktaş, Güreş Ağası İrfan Aydemir, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile namlı başpehlivanlar Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Hüseyin Gümüşalan, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, STK'ların temsilcileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve davul zurna eşliğinde Manisa Hükümet Konağı önünden başlayan kortej, Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda sona erdi. - MANİSA