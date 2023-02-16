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Ali Koç'un yanında ilginç tesadüf! Gelen telefon Ahmet Ağaoğlu ve Zuhal Topal'ı güldürdü

Spor Haberleri

Depremzedeler için yardım toplanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında dört büyüklerin başkanları da görev aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanında Vehbi Koç isimli vatandaştan bağış geldiğini açıkladı. Ağaoğlu, yanlış anlaşılmayı engellemek için isim benzerliği olduğunu söyledi. Sonrasında Ağaoğlu ve Zuhal Topal arasında gülüşme yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem pek çok ilimizde yıkıcı etkilere sebep oldu. Depremzedelere yardım amaçlı düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında spor, sanat, iş ve siyaset dünyasının ünlü isimleri canlı yayında yardım topladı.

AĞAOĞLU GELEN TELEFON SONRASI ŞAŞIRDI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vehbi Koç isimli vatandaştan 600 bin liralık bir destek geldiğini söyledi. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanlış anlamaması için hemen "Vehbi Koç 600 bin, yalnız alakası yok. Gemici, kaptan" dedi.

ZUHAL TOPAL DA GÜLDÜ

Yaşananlardan sonra yan yana oturan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü sanatçı Zuhal Topal, birbirine bakıp güldü. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ahmet Ağaoğlu Acun Ilıcalı Zuhal Topal Ali Koç Deprem Spor Haberler

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