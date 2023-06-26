Gelecek sezon fırtına sert esecek! Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile el sıkıştı

Trabzonspor, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren savunmacı Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, 3 senelik sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Fernandez, bordo-mavililerin bu sezonki ikinci transferi olacak.

Süper Lig'i bu sezon istediği şekilde bitiremeyen ve gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, İspanyol ekibi Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren savunmacı Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Bordo Mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Joaquin Fernandez ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 3 senelik sözleşmenin altına imza atacak ve yıllık 1.3 milyon euro alacak.

FIRTINANIN İKİNCİ TRANSFERİ

İspanyol oyuncu, Dimitrios Kourbelis'in ardından bu sezon Trabzonspor'un ikinci transferi olacak. Joaquin Fernandez 2018'den bu yana formasını giydiği Valladolid ile 120 maçta 5 gol kaydetti.