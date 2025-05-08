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Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır forma şansı bulamıyor

Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır forma şansı bulamıyor
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Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, son 15 aydır forma şansı bulamadı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a kiralık gönderilen 25 yaşındaki oyuncu son olarak 2 Şubat 2024 tarihinde forma giymişti.

Bursaspor'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin gözdesi olan ve 1 milyon 350 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Geleceğin starı olarak lanse edilen Burak Kapacak, 15 aydır sahaya çıkamadı.

SON MAÇI 2 ŞUBAT 2024'TE

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralanan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Kırmızı-beyazlılarda 20 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi. Son olarak 2 Şubat 2024 tarihinde Ankaragücü karşısında forma bulan oyuncu, sakatlığının ardından sezonu kapatmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Burak Kapacak, Sarı-lacivertlilerde bu sezon forma şansını bulamadı.

Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır top oynamıyor

28 GOLE KATKI

Tam 15 aydır hiçbir maça çıkamayan Kapacak'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Kariyerinde toplam 128 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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