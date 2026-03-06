Geleceğin Kadın Spor Liderleri Programı ve Sporda Kadın Liderliği Söyleşileri Ankara'da düzenlendi

Hacettepe Üniversitesi'nde Geleceğin Kadın Spor Liderleri Programı ve Sporda Kadın Liderliği Söyleşileri yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Salonu'ndaki program, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi destekleriyle gerçekleştirildi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Elif Barut, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Hazır, Hacettepe Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği Başkanı Prof. Dr. Canan Koca Arıtan, milli paralimpik okçu Gizem Girişmen ile milli pentatlet İlke Özyüksel katıldı.

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, sporun geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün başlattığımız şey spor yönetiminde, karar mekanizmalarında ve liderlik alanlarında kadınların daha güçlü yer alacağı bir geleceğin kapısını aralamaktır. Kadınların spordaki rolü yalnızca sporculukla sınırlı değil. Bugün Türkiye'de 364 binden fazla antrenör belgesinin yaklaşık 133 bini kadınlara ait. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 6 binden fazla antrenörümüzün yaklaşık bin 750'si kadın. Bu sadece bir istatistik değildir. Bu rol model, fırsat eşitliği ve spor kültürünün dönüşmesi demektir."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de spor yöneticiliğinde erkek egemen bir alanda olduklarını belirterek, "Türkiye'deki federasyonlar içerisinde yalnızca iki kadın federasyon başkanı var. Erkek spor yöneticisi bir tahtada satranç oynuyorsa biz beş tahtada satranç oynuyoruz. Sayı az olunca kendimizi ispatlamak durumunda hissediyoruz. Çalışmak, azimli olmak ve donanım sağlamak önemli." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Elif Barut ise sahip olduğu konuma elinden gelen her şeyi yaparak geldiğini, istemenin ve çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

TMOK Genel Sekreteri Gündoğdu da temelde sayıları arttırmak gerektiğine dikkati çekerek, "Kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, fizyoterapistlerin tabanda sayısını arttırmazsak yukarı çıkan sayı da o kadar yüksek olmayacaktır." diye konuştu.