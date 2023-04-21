Geleceği merak konusuydu! City'nin yıldızından İspanyol devine yeşil ışık

Manchester City ile yol ayrımına gelen İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olamaya çok yakın. 32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Katalan ekibinin finansal fair-play kıskacında olması nedeniyle transferin gerçekleşeceğinden emin olana kadar son kararını vermeyecek.

İspanyol devi Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Konuyla ilgili açıklama yağan 32 yaşındaki yıldız, "Görüşmeler devam ediyor. Karar alındığı zaman ilk olarak kamuoyuna duyuracağız." demişti.

BARÇA'YA SICAK BAKIYOR

Relevo'da yer alan habere göre, Barcelona'nın yıldız futbolcuya 2+1 yıllık teklif sunduğu belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Barcelona'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

KARARINI EMİN OLUNCA VERECEK

Ancak İlkay'ın, Barcelona'nın finansal fair play kıskacından geçmesi nedeniyle transferin gerçekleşeceğinden emin olmadan son kararını vermeyeceği öne sürüldü.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

İsmi uzun süredir Barcelona ile anılan başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor. Sözleşmemin bitmesine birkaç ay kala bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla detaya girmedim. Hala verilmiş bir karar yok; ne benim tarafımdan, ne de kulüp tarafından. Görüşmeler devam ediyor. Karar alındığı zaman ilk olarak kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2016 yılından bu yana Manchester City'nin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın, İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiliz deviyle bu sezon toplamda 41 maça çıkan 32 yaşındaki başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 5 gol atıp 5 de asist kaydetti.