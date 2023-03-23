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Gel deneyelim diyorsun yeniden! Real Madrid'den Mourinho sürprizi

Spor Haberleri

La Liga'da lider Barcelona'dan fark yiyen Real Madrid'de İtalyan hoca Carlo Ancelotti'nin koltuğu tehlikede. Brezilya Milli Takımı'nın Ancelotti ile temas kurmasından sonra bağlar iyice zayıfladı. Madrid ekibi, yaşananların ardından eski teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşmeye başladı.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Jose Mourinho ile görüştüğü haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sezon sonu ayrılması beklenen Carlo Ancelotti'nin yerine Portekizli hoca listenin tepesine yazıldı.

Mor Şimşekler, lider Barcelona'dan 12 puan fark yedi. Son El Clasico'da 2-1 mağlup olan Real Madrid'in bu sezon ligde gösterdiği performans Başkan Perez ve yönetimininin tadını kaçırdı.

Gel deneyelim diyorsun yeniden! Real Madrid'den Mourinho sürprizi

Mundo Deportivo ve The Sun'daki haberlerde Real Madrid, Mourinho ile bir temas kurduğu belirtildi. Ancelotti'nin durumuna göre Mourinho ile yapılan görüşmeler farklı bir anlam kazanacak.

Gel deneyelim diyorsun yeniden! Real Madrid'den Mourinho sürprizi

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için en güçlü isim Carlo Ancelotti olarak gözüküyor. Real Madrid'in bu sezon Devler Ligi'nde kayda değer bir başarı elde edememesi halinde Ancelotti'nin Real Madrid'den Brezilya'ya, Mourinho'nun da Roma'dan Real Madrid'e geçmesi yüksek ihtimal.

Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde 2011-12 sezonundaki 100 puanlı şampiyonlukla tarihinin en iyi ortalamasını yaşamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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