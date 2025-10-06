Gedson Fernandes, Rusya'da yeniden doğdu

Rusya Premier Lig'in 11. haftasında Spartak Moskova, CSKA Moskova'ya konuk oldu.

GEDSON FERNANDES YİNE ATTI

Spartak Moskova'da forma giyen ve sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Gedson Fernandes, takımının kaybetmesine rağmen maça damga vurdu. Takımı adına 1 gol kaydeden Portekizli oyuncu, oynadığı son iki maçta 3'ncü golünü kaydetti.

RUSYA'DA YENİDEN DOĞDU

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde sık sık eleştirilerin odağı olan Gedson, Rusya'da adeta yeniden doğdu. Takıma katıldığı günden bu yana başarılı bir grafik çizen 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 11 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, takımının aldığı galibiyetlerde büyük rol oynadı.

SÖZLEŞMESİ 4 YIL DEVAM

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile olan sözleşmesi 2029 yılına dek devam ediyor.