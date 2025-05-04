Gedson Fernandes, Fenerbahçe'ye Gol Atarak Beşiktaş'ı Zaferle Taşıdı
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Gedson Fernandes, 44. dakikada attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı ve büyük maçlarda önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Gedson, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ağları da sarsmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü 44. dakikada Gedson Fernandes'den geldi. Gedson, böylelikle ligdeki 31. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.
Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 46. müsabakada 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Büyük maçları boş geçmedi
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon büyük maçlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ligin 5. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren karşılamada takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gedson, 29. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde de yine takımının ikinci golünü kaydetti.
Gedson Fernandes, Fenerbahçe müsabakasında da fileleri sarsarak büyük maçları boş geçmemiş oldu. - İSTANBUL