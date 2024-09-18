Gediz'de Akşam Spor Yapma İmkanı Artıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, gündüz saatlerinde spor yapma imkanı bulamayan vatandaşlar ve amatör sporcular için önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçe stadyumundaki futbol sahasına ek aydınlatma sistemleri kurarak akşam saatlerinde spor yapma imkanı sundu.

Yeni yapılan düzenleme ile Gediz Spor Kompleksi Futbol Sahasında akşam saat 19.30 ile 23.00 arasında ek aydınlatma sağlanacak. Bu sayede, mesai bitimi veya okul sonrası spor yapmak isteyen vatandaşlar ve antrenmana katılamayan sporcular için uygun bir ortam oluşturuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın eşit bir şekilde spor yapabilmesi için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Akşam saatlerinde spor yapmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla futbol sahamızda yaptığımız bu ek aydınlatma çalışması, sporun yaygınlaştırılması ve herkesin spor yapma fırsatının artırılması için önemli bir adım. Bu düzenleme ile Gediz'de spor yapma imkanlarının genişletilmesi ve amatör sporcuların antrenmanlarını aksatmadan sürdürebilmeleri amaçlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA