Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Galatasaray, UEFA'ya vereceği listenin son gününde büyük bir hamle yaptı, A Milli Takımı'nın file bekçisi, Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ı sarı-kırmızılı yaptı.

REKOR BONSERVİS

Karadeniz ekibinin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır" denildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Takımın sembol isimlerinden biri olan Uğurcan'ın ayrılığı, özellikle bordo-mavili renklere gönül verenler arasında duygusal anlara neden oldu. Transfer haberini öğrenen bir taraftarın gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Trabzonsporluların tepkileri ve duygusal mesajları geceye damga vurdu.