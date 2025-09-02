Haberler

Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu
Haber Videosu

Trabzonspor kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi resmen açıklandı. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından bir taraftar gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray, UEFA'ya vereceği listenin son gününde büyük bir hamle yaptı, A Milli Takımı'nın file bekçisi, Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ı sarı-kırmızılı yaptı.

REKOR BONSERVİS

Karadeniz ekibinin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır" denildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Takımın sembol isimlerinden biri olan Uğurcan'ın ayrılığı, özellikle bordo-mavili renklere gönül verenler arasında duygusal anlara neden oldu. Transfer haberini öğrenen bir taraftarın gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Trabzonsporluların tepkileri ve duygusal mesajları geceye damga vurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yakın arkadaşı açıkladı! Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına ihanet bombası

Yakın arkadaşı açıkladı! Erçel ve Sabancı ayrılığında ihanet bombası
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Bunların para kaynakları sorgulanmalı bi kaleciye 33 milyon euro vay anam var bunlar harbi kafayı yemiş TS harbi çok karlı çıktı bu işten

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet ay:

para kaynağınımı merak ettin demekki futbol la bir ilgin yok gs de barış alper diye futbolcu var bilirmisin Arabistan a gidiyor bu paranın iki katına merakın gitmiştir umarım

yanıt15
yanıt69
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

memlekette insanlar evlatlarina ayakkabi almiyor, maca gidiyor. iste paranin kaynagi...

yanıt22
yanıt2
Haber YorumlarıMustafa Akgül:

36 milyon Euro kulübe Uğurcanın alacağı para hariç

yanıt9
yanıt0
Haber Yorumlarısedat :

Mehmet Ay uyumuş herhalde gece barış alper arabistana gidiyor yazmış hahaha Vazgeçildi o işten

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıArif İnanç:

Barış Alper in parası ike tam 10 tane futbolcu aldılar naberrrr. Bir de futbolla ilgisi olmayan kardeş. Karşında Galatasaray var. Durup düşüneceksin. Kim bunlar, kimin takımı, kime hizmet ediyorlar, dünya da bu kadar kaçak futbolcusu vatan haini olan başka takım var mı,soonsorsaray adı altında devşirilmii başka kimler var. O yüzden sıkılmayın onlarda para gani. Fondan gelir ondan gelir. Bundan gelir. Behisten gelir. Gelirde gelir. Siz işimize bakın diyorlar bakın.

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ya bacım bii.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Milletin derdine bak.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFazlı Coşkun:

geri zkl

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6'lık depremin vurduğu ülkede ölü sayısı 900'a yükseldi

Depremde ölü sayısı 900'a yükseldi, yardım için 4 ülke harekete geçti
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri video yürekleri dağladı

Vahşice öldürülen kardeşlerin videoda söylediği cümle yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.