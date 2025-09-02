Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu
Trabzonspor kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi resmen açıklandı. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından bir taraftar gözyaşlarına hakim olamadı.
Galatasaray, UEFA'ya vereceği listenin son gününde büyük bir hamle yaptı, A Milli Takımı'nın file bekçisi, Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ı sarı-kırmızılı yaptı.
REKOR BONSERVİS
Karadeniz ekibinin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır" denildi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Takımın sembol isimlerinden biri olan Uğurcan'ın ayrılığı, özellikle bordo-mavili renklere gönül verenler arasında duygusal anlara neden oldu. Transfer haberini öğrenen bir taraftarın gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Trabzonsporluların tepkileri ve duygusal mesajları geceye damga vurdu.