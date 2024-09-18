Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid- Stuttgart maçında düdük çaldı. İspanyol devi, maçı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

ANCELOTTİ'DEN MELER'E TEPKİ

Öte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu. Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi. Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu. Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.

Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.