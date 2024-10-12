İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ"

Mücadeledeki tek golü atan ve galibiyeti getiren Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum" dedi.

"İNŞALLAH YENİ BİR İLKİ DE BAŞARABİLİRİZ"

Yıldız futbolcu, "Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise, "İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz" yanıtını verdi.