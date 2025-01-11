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"Gece yatarken beni düşün" demişti! Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri

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Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkındaki "Gece yatarken beni düşün" sözlerine yanıt verdi. Timur, "Geceleri yatarken Ali Koç'u düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira. Düşünmüyorum tabii ki..." diyerek cevapladı.

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ İLE OLAN İLİŞKİSİ

TV 100 ekranlarında konuşan Erde Timur'un Ali Koç sözleri şu şekilde;

  • Ali Koç ile ilişkinizi nasıl tarif edersiniz?

"İlk baştaki 'Ne para harcadın be' kısmında, insanlar şey yapmak için söyledi dedi, ben de 'art niyetli söylem değil' dedim. Ben hep insanlara güvenerek başlıyorum. İyi insan dediklerimi insanlar hep sorgular. Tutturma yüzdem düşüktür. Ben hep çok iyi insan derim, yüzde 90 yanılırım. Şundan dolayı oldu aslında, maalesef bizim Galatasaray siyaseti de harıl harıl çalışır. Bizde yüzde 1 milyonu iftira olan dedikodular, bu sefer o taraftan... Erden'e vurmak çok kolay değildi, taraftar tepkisi falan. Buradan siyaset falan. Onların gerçek olduğunu düşündüğünü düşünüyorum.

"FUTBOL ORTAMININ YUMUŞAMASI İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİM"

Kişisel olarak çok çaba gösterdim, futbol ortamının yumuşaması için. Bize öğretilen ne olursa olsun, kötülük de yapılsa doğru davran diye öğretildi. Ben tasavvufla ilgileniyorum, beceremediğim bir sürü tarafı oluyor ama beni en çok motive eden şey, biz de daha fazla gerersek millet birbirini öldürecek. Toplam 14 defa konuştum, 5-6'sı hakemle ilgili, geri kalan transfer, şu bu falan. Kendi pozisyonumda bulunan Galatasaray'da, 20-30 senedir en az konuşan kişiyim. 6-7'de 1 konuşmuşum."

ALİ KOÇ'UN GECE YATARKEN BENİ DÜŞÜN" SÖZLERİNE YANIT

  • Geceleri yatarken Ali Koç'u düşünüyor musunuz? "Gece yatarken beni düşün" demişti Ali Koç.

"Hayır. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira. Düşünmüyorum tabii ki..."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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